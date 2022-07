Hinteregger: Pilot werden und beim «Bergdoktor» mitspielen

Wien. Hubschrauber fliegen und beim «Bergdoktor» mitspielen: Nach seinem abrupten Karriereende als Fußballprofi bei Eintracht Frankfurt im Sommer verfolgt Martin Hinteregger ganz andere Pläne.

Nach Berichten der österreichischen Nachrichtenagentur APA und auf Ö3 hat der Europa-League-Sieger 2022 mit Ex-Skispringer Thomas Morgenstern in Kärnten eine Hubschrauberfirma gegründet und will 2023 die Ausbildung zum Berufspiloten abschließen. Zudem träumt er von TV-Auftritten in der ZDF-Erfolgsserie «Bergdoktor». Als Fan der Serie würde es ihm «Spaß machen», einen Sanitäter zu spielen oder, wenn ein Fest gedreht wird, «einfach dabei sein» zu können, sagte der gelernte Verteidiger, der als Freizeit-Kicker in der Kärntner Unterliga für SGA Sirnitz als Stürmer aufläuft.

Als Profi-Fußballer aufzuhören, meinte Hinteregger, sei ein Prozess von Monaten gewesen, der im Herbst 2021 in der Verletzungszeit begonnen habe. Da sei Druck von ihm abgefallen. «Das war ein anderes Lebensgefühl für mich. Da fingen die Gedanken an, kein Profifußballer mehr zu sein, wäre schon schön.» Hinteregger polarisierte ob seines Lebensstils und seiner Aussagen, erfreute sich aber in Frankfurt großer Beliebtheit. «Ganz Frankfurt ist hinter mir gestanden», sagte der 67-malige österreichische Nationalspieler. Es sei «geil, Publikumsliebling zu sein», aber das erhöhe wieder den Druck, Leistung zu bringen.

Viel mehr als sportlicher Erfolg sei der menschliche, persönliche Erfolg wichtig. «Es ist oft das Schwierigste für jeden Menschen, der zu sein, der man will. Glücklich zu sein, ist der wichtigere Erfolg. Glück ist, wenn du viele Menschen um dich hast, denen du vertraust.» Das Herz gehe ihm auf, wenn große Kinderaugen zu ihm aufschauen. «Das zeigt, dass du am Boden geblieben bist, ein Mensch geblieben bist.»

