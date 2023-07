Hoffenheim verpflichtet Schalker Bülter - Vertrag bis 2026

Zuzenhausen Die TSG Hoffenheim hat Marius Bülter vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 verpflichtet. Der 30 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, teilte der baden-württembergische Erstligist mit. Laut Medienberichten soll er eine Ablöse von rund vier Millionen kosten.

Die TSG Hoffenheim hat Marius Bülter vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 verpflichtet. Der 30 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, teilte der baden-württembergische Erstligist mit. Laut Medienberichten soll er eine Ablöse von rund vier Millionen kosten.

Schwamm drüber!



Willkommen bei der TSG, Marius! pic.twitter.com/eHBIhXEzc4 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 6, 2023

Bülter war im Juli 2021 vom 1. FC Union Berlin zu Schalke 04 gekommen und erzielte in 69 Pflichtspielen 23 Tore (14 Vorlagen). Damit war der Angreifer nicht nur einer der Erfolgsgaranten für den Aufstieg in der Spielzeit 2021/22, sondern mit elf Toren in 33 Bundesliga-Spielen in der abgelaufenen Saison maßgeblich an der starken Rückrunde der Gelsenkirchener beteiligt.





„Jeder im Club war begeistert von der Idee, Marius zur TSG zu holen“, sagte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen. „Marius vereint viele Eigenschaften, auf die wir nach einer für uns lehrreichen Saison besonderen Wert legen: Geschwindigkeit, Gier, Mentalität, körperliche Präsenz und Torgefahr.“ Die Hoffenheimer waren Tabellen-12. geworden und zeitweise in Abstiegsgefahr.