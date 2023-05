Kahn gibt Titel noch nicht auf: „Es ist noch nicht vorbei“

München Bayern-Chef Oliver Kahn hat fassungslos auf die Heimniederlage im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig reagiert.

Nach dem 1:3 (1:0) des Tabellenführers gab sich der Vorstandsvorsitzende trotzdem noch kämpferisch hinsichtlich des Ausgangs im Titelduell mit Borussia Dortmund. „Mein Glaube ist immer da. Ich werde den Teufel tun und hier irgendwas abschenken“, sagte Kahn in der Allianz Arena.

„Es ist bitter. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber noch ist es nicht vorbei. Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter unser Spiel am kommenden Samstag in Köln abgepfiffen hat“, sagte Vorstandschef Kahn. „Ich bin erstmal enttäuscht über das, was ich hier heute gesehen habe.“ Nach der Pausenführung habe man sich „nicht intelligent angestellt“.

Nach dem 1:0 sei es immer weniger geworden, beklagte Kahn. Man sei beim 1:1 ausgekontert worden nach einem Eckball. Danach habe es die Mannschaft „nicht mehr im Tank gehabt“, zurückzuschlagen. Am Sonntag kann Borussia Dortmund mit einem Sieg beim FC Augsburg an den Bayern vorbeiziehen und vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung übernehmen.