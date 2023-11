Fußball „Kicker“: FC Bayern mit Rekordumsatz in der Saison 2022/23

München Die Mitglieder des FC Bayern München dürfen sich laut Präsident Herbert Hainer „auf die Bilanzen freuen“. Der Präsident hegt einen Wunsch.

Der FC Bayern München wird auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag wieder Topzahlen präsentieren. Laut „Kicker“ wird beim Umsatz für das Geschäftsjahr 2022/23 ein Rekord erreicht. Der Umsatz liegt demnach erstmals jenseits der 800-Millionen-Euro-Grenze. 2021/22 hatten die Münchner - auch coronabedingt - 665,7 Millionen Euro eingenommen. Der bisherige Höchstwert datiert aus der Saison 2018/19 vor der Pandemie mit 750,4 Millionen Euro. Der 100-Millionen-Euro-Transfer von Torjäger Harry Kane wird in den Zahlen noch nicht auftauchen, da er dem laufenden Geschäftsjahr zugewiesen wird.

Hainer: „Können uns mehr als sehen lassen“

„Wirtschaftlich können wir uns mehr als sehen lassen, unsere Mitglieder können sich auf die Bilanzen freuen. Und gesellschaftlich wurden wir mit vielen Initiativen einmal mehr unserer Verantwortung gerecht. Wir freuen uns, das alles auf der JHV mit unseren Mitgliedern zu teilen“, sagte Präsident Herbert Hainer in „Münchner Merkur/tz“.

Das Treffen der Mitglieder findet am Sonntag ab 11.00 Uhr in der Rudi-Sedlmayer-Halle, dem BMW Park der Basketballer, statt. Erstmals wird die Jahreshauptversammlung an einem Vormittag abgehalten.

Versammlung am Sonntag

„Wir bauen darauf, dass viele Mitglieder zur Jahreshauptversammlung kommen, um unter anderem über die neue Satzung abzustimmen. Der ganze Prozess ist gelebte Demokratie, und es ist wichtig, dass möglichst viele Mitglieder nun auch von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, denn bei einem Verein von über 300.000 Mitgliedern sollte eine möglichst große Gruppe auch bei Weichenstellungen beteiligt sein“, sagte Hainer.

„Der FC Bayern steht auch im Herbst 2023 wieder einmal glänzend da: unsere Fußballer haben in der Bundesliga noch kein Spiel verloren und in der Champions League bisher erneut alles gewonnen. Unser Frauen-Team hat Platz 1 erobert, unsere Basketballer entwickeln sich mit unserem neuen Trainer Pablo Laso weiter“, sagte Hainer.