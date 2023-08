Kimmich erwartet Signalwirkung: Kane tut Außenspielern gut

München Harry Kane ist beim Sieg gegen Augsburg der Mann des Abends. Mitspieler Joshua Kimmich findet nur positive Worte für den neuen Bayern-Stürmer.

Fußball-Nationaler Joshua Kimmich glaubt, dass Bayern Münchens Star-Neuzugang Harry Kane auch seine Mitspieler in der Offensive besser machen wird.

„Ich denke, dass er unseren Außenspielern guttun wird, weil die den ein oder anderen Raum mehr bekommen werden. Weil die Verteidiger sich auf Harry fokussieren werden“, sagte Kimmich nach dem 3:1 am Sonntagabend gegen den FC Augsburg. Kane feierte dabei als Doppeltorschütze ein gelungenes Heim-Debüt in der Bundesliga. „Es hätten ein paar Tore mehr sein können, die finalen Pässe hätte besser sein können“, sagte der 30 Jahre alte Engländer selbstkritisch bei Dazn.

Turbulente Zeit für Kane

Nach anstrengenden ersten Tagen mit vielen Marketing-Terminen, Interviews und der Geburt seines vierten Kindes kommt der englische Nationalstürmer Kane so langsam an in seiner neuen Heimat. „Es waren ein paar verrückte Wochen, aber alles positiv, alles tolle Sachen. An jedem Tag, in jedem Training, in jedem Spiel lernen wir mehr über uns. Ich bin erst ein paar Wochen hier, ich liebe die Chemie, die wir aufgebaut haben, sie wird noch wachsen“, versicherte Kane.

Kane ist auf dem besten Weg, sich in kurzer Zeit zu einem Führungsspieler in München zu entwickeln. „Die Tore werden ihm Selbstvertrauen geben und Akzeptanz in der Mannschaft. Wir merken, dass er ein guter Typ ist“, berichtete Kimmich über seinen neuen Mitspieler und ergänzte: „Wir merken schon, dass er Verantwortung übernehmen möchte und wie sehr er unserem Spiel helfen möchte.“