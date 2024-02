Knieverletzung: Saison-Aus für Stuttgarts Zagadou

Stuttgart Der Innenverteidiger des VfB verletzt sich im Training schwer und fällt für den Rest der Spielzeit aus. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zeigt sich betroffen.

Für Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou vom VfB Stuttgart ist die Saison wegen einer schweren Verletzung im rechten Knie vorzeitig beendet.

Der Franzose habe im Training eine Außenbandverletzung und einen Anriss des Kreuzbandes erlitten, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Zagadou stand in allen bisherigen Saisonspielen der Schwaben auf dem Platz. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sind sie zum baden-württembergischen Duell beim SC Freiburg zu Gast.

„Daxo hält vieles bei uns auf und neben dem Platz zusammen“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Donnerstag. „Er ist ein herzlicher, immer positiver Typ und wird jetzt nicht nur sportlich vermisst, sondern er fehlt natürlich auch als Faktor in der Kabine. Bei allem Schock wird das bei uns aber zu noch größerer Geschlossenheit und zu einer Reaktion führen.“

Schon in der Vergangenheit hatte Zagadou, der von 2017 bis 2022 für Borussia Dortmund spielte, immer wieder mit Kniebeschwerden und Muskelproblemen zu kämpfen. In der aktuellen Spielzeit war der 24-Jährige einer der Leistungsträger in Stuttgart.