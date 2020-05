Kölner Profis gehen in Quarantäne: Müssen uns „reinfuchsen“

Der Zutritt zum Vereinsgelände des 1. FC Köln am Geißbockheim ist in Corona-Zeiten streng beschränkt. Drei positive Corona-Fälle sorgen nun für Aufregung.

Köln Rund eine Woche vor dem Wiederbeginn der Bundesliga begibt sich der 1. FC Köln in Quarantäne. Neben den Profis betrifft das auch Staffmitglieder.

Der 1. FC Köln begibt sich gut eine Woche vor dem Wiederbeginn des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga in Quarantäne. Das Team von Trainer Markus Gisdol bezieht unmittelbar nach dem ersten gemeinsamen Teamtraining seit der rund zweimonatigen Corona-Pause am Donnerstag ein Hotel in der Kölner Innenstadt am Heumarkt. Dort sind rund 35 Profis und Staffmitglieder untergebracht. Zentrum der täglichen Arbeit bleibt aber das knapp sechs Kilometer entfernte Geißbockheim.

„Wir werden uns viel hier aufhalten. Das ist auch für uns eine neue Situation und wir müssen uns da ein wenig reinfuchsen“, sagte FC-Sportchef Horst Heldt dem „Express“ (Donnerstag). Behandlungs- und Aufenthaltsräume sowie Besprechungszimmer sollen einen Lagerkoller verhindern. Am späten Mittwochnachmittag unterzogen sich Spieler und Stab einem dritten Corona-Test.

Für Heldt überwiegen trotz der Einschränkungen die Vorteile: „Wir dürfen wieder Fußball spielen. Das ist weit mehr als unser Job, das ist unsere Leidenschaft, und ich kann es – bei allem Bedauern über die Einschränkungen – kaum erwarten, wenn es wieder um Punkte für den FC, für unsere Fans und unsere Stadt geht.“ (dpa)