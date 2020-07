Lewandowski bester Feldspieler - ein BVB-Star auf Platz zwei

Essen. Bayerns Torschützenkönig Robert Lewandowski ist von seinen Liga-Kollegen zum Feldspieler des Jahres gewählt worden - deutlich vor einem BVB-Star.

Knapp drei Wochen nach der Torjäger-Kanone erhält Robert Lewandowski die nächste Auszeichnung - und diesmal von den Kollegen aus der Fußball-Bundesliga: Der 31 Jahre alte Pole wurde von den Profis zum besten Feldspieler der Saison gewählt. Bei der traditionellen „Kicker“-Umfrage haben sich über 42 Prozent der 270 teilnehmenden Spieler für den Bayern-Profi entschieden, wie das Magazin mitteilte.

In dieser Saison - seiner zehnten in der Bundesliga - erzielte Lewandowski 34 Tore und krönte sich zum fünften Mal zum Bundesliga-Torschützenkönig. Gerd Müllers Rekord von 40 Toren in der Saison 1971/1972 konnte er zwar nicht knacken, ein wenig Zeit bleibt ihm jedoch noch: Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2023.

Ex-BVB-Star Lewandowski landet deutlich vor der Konkurrenz

Die Leistungen des früheren Stürmers von Borussia Dortmund erkennen auch seine Kollegen an: Der Kapitän und Rekord-Torschütze der polnischen Nationalmannschaft ließ die Konkurrenz in der Abstimmung deutlich hinter sich: Für BVB-Star Jadon Sancho, der auf Platz zwei landete, votierten etwa 14 Prozent, auf Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich entfielen knapp 12 Prozent der Stimmen.

Der 20-jährige Sancho hat in 32 Bundesliga-Spielen für den BVB in dieser Saison 17 Tore geschossen und 17 weitere vorbereitet. Der Engländer ist in Dortmund durchgestartet - noch immer ist nicht klar, ob er über den Sommer hinaus beim BVB bleiben wird. (fs/dpa)