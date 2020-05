Live! Das Rhein-Derby zwischen Köln und Düsseldorf

Köln. Der 1. FC Köln spielt gegen Fortuna Düsseldorf. Die Gäste brauchen dringend Punkte für den Klassenerhalt. Die Partie im Live-Ticker.

Das rheinisches Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf beschließt am Sonntagabend (18 Uhr/Sky) den 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zum Abschluss des zweiten Geister-Spieltages mit leeren Rängen möchte die auf dem Relegationsplatz 16 stehende Fortuna für den Klassenverbleib punkten.

„Für mich ist das zu 100 Prozent ein Derby“, sagte Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler: „Da spielt Kölsch gegen Alt. Und Alt schmeckt mir besser, muss ich ehrlich sagen.“ Das Hinspiel hatte die Fortuna unter Trainer Friedhelm Funkel mit 2:0 gewonnen.

Köln-Trainer Gisdol: „Damals war alles anders“

„Seitdem ist viel Wasser den Rhein runtergelaufen“, sagte Rösler: „Die letzten Aufschlüsse sind für mich prägender.“ Sein Kollege Markus Gisdol erklärte gar: „Damals war alles anders. Wir haben quasi eine komplett andere Mannschaft. Deshalb sehe ich keine Parallelen.“

Sollten Spieler eine besondere Motivation verspüren, die Schmach vom November auszuwetzen, werde er das freilich „immer unterstützen“, ergänzte Gisdol lachend. So sah es wiederum auch Rösler, als er darauf angesprochen wurde, dass die Fortuna zuletzt 1989 in Köln gewann: „Das wusste ich nicht. Es ist schön, dass wir Geschichte schreiben können. Aber wir haben auch so eine große Motivation.“ (dpa)

Die Aufstellungen:

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach - Skhiri, Hector - Kainz, Uth, Jakobs - Cordoba

Düsseldorf: Kastenmeier - Jörgensen, Hoffmann, Gießelmann - Zimmermann, Bodzek, Morales, Thommy - Skrzybski, Stöger - Karaman

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach)

Hier geht es zum Live-Ticker:

Köln - Düsseldorf