Live! 3:0! Forsberg legt nach - Leipzig fertigt Tottenham ab

Leipzig. RB Leipzig geht mit Stürmer-Star Timo Werner in der Startelf in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Tottenham. Der Live-Ticker.

RB Leipzig kann gegen Tottenham Hotspur auf Timo Werner zählen. Der Stürmer hatte zuletzt wegen Oberschenkelproblemen nur auf der Bank gesessen. Der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg musste seinen Platz in der Anfangsformation ebenso räumen wie Yussuf Poulsen. Bei den Spurs, die das Hinspiel zu Hause 0:1 verloren hatten, wurde Erik Lamela für den verletzten Steven Bergwijn aufgeboten.

Das Spiel findet vor vollen Rängen statt. RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat die Entscheidung begrüßt, das Achtelfinal-Rückspiel trotz des Coronavirus mit Zuschauern auszutragen. „Die Gesundheit hat natürlich Vorrang. Das gilt bei uns und das gilt beim Gesundheitsamt der Stadt Leipzig. Aber schöner ist es, so ein Achtelfinale natürlich mit vollem Haus zu haben“, sagte der 44-Jährige kurz vor dem Anpfiff der Partie am Dienstagabend in der Leipziger Red Bull Arena.

