Live! 3:0! RB Leipzig zerlegt Aufsteiger SC Paderborn

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf fährt angriffslustig zur TSG Hoffenheim. „Wir wollen Tore erzielen und mutig spielen“, sagte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel vor der Begegnung. „Wir versuchen über 90 Minuten, eine Chance zu haben zu punkten.“ Dem Tabellen-16. aus der Landeshauptstadt steht derselbe Kader wie bei der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern am letzten Samstag zur Verfügung. Funkel kündigte indes bereits Änderungen in der Startelf an. „Das Spiel soll nicht so eindeutig verlaufen wie gegen die Bayern“, sagte Funkel weiter vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Dass man die Hoffenheimer, die zuletzt ein deutliches 1:5 gegen den FSV Mainz 05 haben hinnehmen müssen, unterschätzen werde, hält der Düsseldorfer Trainer für ausgeschlossen. Sein Assistent Thomas Kleine hatte sich das Spiel vor Ort angesehen. „Dieses Spiel war irgendwann kein Maßstab mehr, weil es aus Hoffenheims Sicht aus dem Ruder gelaufen ist.“, so Funkel. „Das ist eine gute Truppe, keine Frage.“

Pfannenstiel: Gespräche mit Funkel

Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel geht derweil vor dem Spiel von der Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Funkel aus. „Mit Friedhelm gibt es gute Gespräche, dass es über den Sommer hinaus weitergehen soll“, sagte der 46-Jährige dem Kicker. Funkels Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Er hat aber bereits signalisiert, weitermachen zu wollen. Zuletzt hatte Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann angekündigt, dass der Klub seinen Coach halten möchte. (fs/dpa)

