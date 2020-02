LIVE! Leipzig legt vor - Kann Bayern in Köln nachlegen?

München. Rekordmeister FC Bayern München ist zu Gast beim 1. FC Köln. Nachdem RB Leipzig schon Samstag siegreich war, muss der FCB nachlegen. Der Ticker.

Neun Spiele stehen in fünf Wochen für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München an, darunter das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea und das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den FC Schalke. In den K.o.-Duellen möchte Flick wie in der Liga weitere Argumente für eine Verlängerung seines Bayern-Engagements über den Sommer hinaus sammeln. "Wenn die Englischen Wochen beginnen, dann müssen alle möglichst bei 100 Prozent sein. Und da sind wir gerade dran, dass wir das hinbekommen", sagte Flick vor der Partie gegen den 1. FC Köln. (dpa)

