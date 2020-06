Live! Nutzt der FC Bayern den Meister-Matchball in Bremen?

Bremen. Mit einem Sieg in Bremen wäre der FC Bayern erneut Meister. Paderborn könnte am Dienstag als Absteiger feststehen. Die Bundesliga im Live-Ticker.

Uli Hoeneß schwärmte unlängst über eine „tolle Generation“, für diese Mannschaft gebe es „keine Hindernisse“, betonte der Ehrenpräsident des FC Bayern. Ganz so einfach ist es nicht. Auf dem Weg zur 30. deutschen Meisterschaft, der achten in Serie, müssen die Münchener am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) immerhin noch das Hindernis Werder Bremen aus dem Weg räumen - und der Abstiegskandidat will zum Partycrasher werden.

„Wir müssen versuchen, den Bayern irgendwie die Meisterfeier zu versauen“, sagte Werder-Stürmer Niclas Füllkrug. Wobei: Sollte der Rekordmeister gleich den ersten Matchball verwandeln, wird es in Zeiten von Corona eine Sause im klassischen Sinne mit den berühmten Weißbierduschen ohnehin nicht geben. Da wäre er allerdings „schon froh, wenn es die nicht gibt“, sagte Trainer Hansi Flick mit einem Schmunzeln.

Allenfalls eine kleine, „regelkonforme Feier“ (Flick) im internen Kreis ist geplant. Selbst die Bosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge oder Hoeneß müssten zuvor zweimal negativ getestet werden, um auf den historischen Moment mit der Mannschaft anstoßen zu können. Familien und Freunde wären ohnehin außen vor.

Doch soweit will Flick noch nicht denken, auch wenn den Bayern der Geister-Titel bei sieben Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund und noch drei ausstehenden Spielen wohl nicht mehr zu nehmen ist. Der Respekt vor dem Gegner verbiete Gedanken „an irgendwelche Feierlichkeiten“, sagte er bestimmt. Darüber habe er sich noch „null Gedanken gemacht“. (fs/sid)

Die Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Vogt, Moisander - Maximilian Eggestein, Klaassen - Gebre Selassie, Friedl - Bittencourt, Rashica - Osako

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

