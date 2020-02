Paderborn. Kellerkind SC Paderborn und der VfL Wolfsburg schließen den 20. Bundesliga-Spieltag ab. Bei uns können Sie das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

LIVE! SC Paderborn kann auf den 15. Platz klettern

Wolfsburgs Winter-Neuzugang Marin Pongracic gibt im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Paderborn sein Pflichtspieldebüt für den VfL. Der von RB Salzburg gekommene Verteidiger steht in der Startformation von Trainer Oliver Glasner für die Partie am Sonntag. Für den verletzten Torjäger Wout Weghorst stürmt Daniel Ginczek von Beginn an. Bei den Paderbornern sitzen die Neuzugänge Samuel Fridjonsson und Antony Evans zunächst auf der Bank.

Die Paderborner könnten mit einem Sieg auf den 15. Tabellenplatz klettern. (dpa)

So spielen der SC Paderborn und der VfL Wolfsburg

Paderborn: Zingerle - Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann - Vasiliadis, Sabiri - Pröger, Antwi-Adjej - Zolinski, Srbeny. Trainer: Baumgart

VfL Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Pongracic, Roussillon - Guilavogui - Schlager, Arnold - Mehmedi - Ginczek, Steffen. Trainer: Glasner

Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg)

Hier geht es zum Live-Ticker