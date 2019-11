Augsburg. Der Hauptstadtklub reist mit elf Punkten aus elf Spielen zum FC Augsburg. Für Klubverantwortliche und Fans viel zu wenig. Der Live-Ticker.

Live! 2:0! Gegentor und Platzverweis für die Hertha

Hertha BSC peilt im wegweisenden Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Trendwende an. Elf Punkte aus elf Spielen sind zu wenig für die ambitionierten Blau-Weißen, aus den vergangenen vier Spielen holte Hertha BSC nur einen Zähler. Der Druck auf Trainer Ante Covic wächst.

"Die Kritik ist ja okay, denn wenn du elf Punkte auf dem Konto hast, kannst du dich dahinter nicht verstecken. Als Trainer muss man sich in diesen Phasen stellen, was ich auch mache", sagte Covic bei t-online.de. Dass einzelne Fans seine Entlassung forderten, "berührt mich sehr." (sid)

Hier geht es zum Live-Ticker: