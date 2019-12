Essen. An der Weiterbeschäftigung des Trainers bis Sommer gibt es in München eigentlich keine Zweifel mehr. Oder? Die Samstagsspiele im Live-Ticker.

Live! Spielen die Bayern gegen Wolfsburg für Trainer Flick?

"Weihnachtsmann" Karl-Heinz Rummenigge hat das Vertrags-Paket für Hansi Flick schon geschnürt, doch der Trainer will erst noch die Bescherung abwarten. "Das sind alles Dinge, die wir nach dem Spiel besprechen. Lasst uns das Spiel spielen, dann schauen wir mal, was rauskommt", sagte Flick vor seiner voraussichtlich letzten Begegnung als "Bis auf Weiteres"-Coach von Bayern München. Erst danach soll die frohe Botschaft verkündet werden.

An Flicks Weiterbeschäftigung bis Sommer gibt es vor dem Jahresabschluss gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eigentlich keine Zweifel mehr. Selbst eine Niederlage dürfte daran nichts ändern. "Die wichtigste Qualität im Spiel ist nicht exklusiv das nackte Ergebnis, sondern die Spielqualität", ließ sich Rummenigge erst am Mittwoch in der Sport Bild zitieren. Flick passe zur Mannschaft, sein Spielstil sei einer, "der nicht nur uns, sondern auch den Fans gefällt. Man muss die Handschrift eines Trainers sehen. Und das ist bei uns wieder der Fall." (sid)

