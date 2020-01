Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf muss im Bundesliga-Kellerduell gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr) kurzfristig auf Torhüter Zack Steffen verzichten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! Kampf, aber keine Tore bei Fortuna Düsseldorf

Der US-Amerikaner fällt aufgrund von Problemen an der Patellasehne im Knie aus. Für Steffen rückt Florian Kastenmeier ins Tor, der zum Start in die Rückrunde sein Bundesliga-Debüt feiert. Der 22-Jährige kam bislang nur einmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz, Routinier Michael Rensing sitzt dagegen nur auf der Bank.

Bei Bremen kommt Winter-Neuzugang Kevin Vogt zu seinem ersten Einsatz. Der Leihspieler von der TSG Hoffenheim soll der anfälligen Werder-Defensive mehr Stabilität verleihen. Zudem kehrt Ömer Toprak nach zahlreichen Verletzungsproblemen in der Hinrunde zurück in die Startelf.

Der 1. FC Köln setzt gleich im ersten Spiel der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga auf Mark Uth. Der in der Winterpause vom FC Schalke 04 ausgeliehene Offensivspieler steht in der Startelf für die Partie am diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg. Dagegen muss der von den Wolfsburgern verpflichtete Elvis Rexhbecaj zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Bei den Norddeutschen steht Neuzugang Marin Pongracic (RB Salzburg) nicht im Kader.

Hier gibt es unsere vier Live-Ticker in der Übersicht: