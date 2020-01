Leipzig Die Fans von Union Berlin protestieren vor dem Spiel gegen den aktuellen TabellenführerRB Leipzig. Das Spiel im Live-Ticker.

Live! Union-Fans inszenieren aus Protest Trauermarsch

Der 1. FC Union Berlin startet bei RB Leipzig in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger aus Köpenick geht dabei als klarer Außenseiter in das Auswärtsspiel gegen den Herbstmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Im Hinspiel hatte das Team von Trainer Urs Fischer eine verdiente 0:4-Niederlage kassiert. Union konnte diese Saison allerdings bereits gegen die Tabellenführer Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gewinnen.

Die Fans der Eisernen protestierten vor dem Spiel erneut einen Protest gegen RB. In einem selbst erklärten Trauermarsch zogen sie zum Stadion ziehen. Die ersten 15 Minuten nach Anpfiff wollen sie dann schweigen. (dpa)

Rund 1.500 Leute hier auf der Beerdigung. Der Fußball wird in aller Stille beerdigt. pic.twitter.com/M4OmHflBow — uersfeld (@uersfeld) January 18, 2020

Hier geht es zum Live-Ticker: