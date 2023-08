Mainz gewinnt Test gegen St. Gallen mit 4:1

Brachte Mainz im Test gegen St. Gallen in Führung: Dominik Kohr.

Salzburg Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat ein Testspiel eineinhalb Wochen vor dem Pflichtspielstart klar für sich entschieden.

Das Team von Trainer Bo Svensson bezwang in Salzburg den FC St. Gallen mit 4:1 (2:1) und zeigte sich dabei in ordentlicher Frühform. Dominik Kohr (8. Minute) und Jae-Sung Lee (22.) sorgten früh für die Vorentscheidung zugunsten der Rheinhessen, die am Samstag ein weiteres Testspiel gegen den FC Burnley bestreiten.

Nach der Pause trafen auch Andreas Hanche-Olsen (55.) und Brajan Gruda (88.). Das einzige Tor der Schweizer gelang Fabian Schubert (39.).