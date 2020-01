Mit den Schiedsrichtern im Gespräch: Rot oder nicht Rot?

Benjamin Hübner stürmt wild gestikulierend auf Schiedsrichter Sascha Stegemann zu. Meckert. Schimpft. Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt ist hart umkämpft. Ist 1899-Kapitän Hübner für den Protest zu bestrafen?

Julian Brandt, Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, schießt im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach den Ball ins Tor. BVB-Kapitän Marco Reus steht im passiven Abseits, versperrt Gladbach-Torwart Yann Sommer die Sicht ein wenig. Tor oder nicht Tor?

Schiedsrichter suchen den Dialog

Lutz Michael Fröhlich, Schiedsrichter-Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), und der noch aktive Stegemann stehen in der zweiten Etage des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund an einem riesengroßen Fernseher und zeigen Aktionen wie diese. Unten, im Museum, geht es auch um vermeintliche Fehlentscheidungen wie das Wembley-Tor im WM-Finale 1966. Darüber lässt sich noch heute herrlich diskutieren. Doch das ist Vergangenheit. Oben sitzen Sportjournalisten und lassen sich schulen. Veranstaltungen wie diese gibt es seit Jahren. Eine Gelbe und eine Rote Karte liegt auf jedem Platz – in früheren Jahren wurden Szenen gezeigt, und jeder konnte die seiner Meinung nach passende Karte in die Luft halten: Gelb? Rot? Das gab immer hübsche Bilder.

53 Fehlentscheidungen korrigiert

Doch die Zeiten ändern sich, der Fußball ändert sich. Um Gelbe und Rote Karten geht es bei dieser Schulung gar nicht mehr. Sondern überwiegend um den Videobeweis. Um den Umgang mit umstrittenen Szenen. „Der Video-Assistent“, wirbt Sascha Stegemann, „ist ein junges Projekt. Ein Projekt, das den Fußball revolutioniert. Natürlich muss es noch angepasst werden.“ Und auch Fröhlich stellt schnell klar, dass technische Hilfsmittel nicht mehr verschwinden werden. „Ich glaube, dass die Mehrheit goutiert, was der Videobeweis hervorbringt. Aber man muss ihn weiterentwickeln.“

Aber wie funktioniert das?

Elfmeter? Robert Andrich von Union Berlin fällt, verursacht von Schalkes Matija Nastasic? Der Video-Assistent griff nicht ein. Foto: Getty

Auf dem großen Fernseher rollt der Ball gerade nicht. Eine Statistik ist eingeblendet – wie das so ist, mit vielen, vielen Zahlen. Der DFB analyisert genau jede überprüfte Entscheidung – 844 Eingriffe waren es bisher an den 18 Spieltagen. 53 Fehlentscheidungen, erwähnt Fröhlich stolz, wurden durch den Video-Assistenten verhindert. Es gab aber auch zwei falsche Eingriffe – eine im Spiel Schalke 04 gegen Union Berlin. Da gab es nach einem vermeintlichen Foul des Schalkers Matija Nastasic an Manuel Andrich einen Elfmeter, der zu einem Tor führte.

Nachholbedarf in Sachen Transparenz

Die TV-Zuschauer sahen das sofort, die Fans im Stadion nicht. „In Sachen Transparenz“, sagt Stegemann, „kann man noch einiges verbessern. Die Szenen auf der Leinwand zu zeigen – das würde ich begrüßen.“ Findet auch Fröhlich: „Der Zuschauer im Stadion würde mitgenommen, der Druck herausgenommen.“ Eine Minute und 19 Sekunden dauert eine Video-Überprüfung im Schnitt – Zeit, die überbrückt werden könnte. Es hakt aber noch an rechtlichen Fragen, an der Qualität der Bilder auf den Leinwänden.

Und was ist mit der Idee, dass Schiedsrichter die getroffene Entscheidung über das Stadion-Mikrofon verkünden? „Wir stehen Neuerungen offen gegenüber, wenn die Abläufe geklärt sind“, sagt Stegemann mit fester Stimme. Und Fröhlich? „Guter Gedanke“, ergänzt er, „aber das sagt sich so einfach. Es müssten Schulungen durchgeführt werden, weil es einen Mentalitätswechsel geben und der Schiedsrichter auf dem Platz in eine Moderatorenrolle kommen würde.“

Fröhlich ist ein guter Moderator. Er zeigt die nächste Szene. Schalke gegen Mönchengladbach, Schlussphase. Schalke führt mit 2:0, es gibt Freistoß für Mönchengladbach. Alessandro Schöpf nimmt den Ball und kickt ihn fünf Meter weg.

Gelb wegen Ballwegschlagens – oder wäre das übertrieben?

Gelb! „Das leichte Wegkicken des Balles hat zugenommen. Allein am vergangenen Spieltag hatten wir fünf solcher Vorgänge“, sagt Fröhlich.

18. Spieltag in der Merkur Spiel-Arena: Der Schütze des 1:0, Niklas Moisander von Bremen, bekommt von Schiedsrichter Felix Brych die rote Karte gezeigt. Foto: dpa

Fröhlich kündigt die Hübner-Szene an. Gelb gibt es dafür. Doch danach zetert Hoffenheims Kapitän wild weiter. Gelb-Rot? Wäre möglich gewesen. „Eine Szene genau an der Grenze“, sagt Stegemann. Einer überschreitet diese Grenze: Niklas Moisander von Werder Bremen, der im Spiel bei Fortuna Düsseldorf vom Platz fliegt. Bremen regt sich immer noch auf. „Das war okay, was der Schiedsrichter da gemacht hat“, sagt aber Fröhlich.

Elfmeter für den BVB nicht gepfiffen

Und schon folgen die nächsten Szenen. Zweimal ist Marco Reus beteiligt. Im Spiel gegen Mönchengladbach steht Reus im passiven Abseits, der Pfiff ist korrekt. Doch dann geht es um das Spiel des BVB bei Mainz 05, Spielstand 0:0. Reus spielt einen flachen Pass in den Strafraum, der Mainzer Jeremiah St. Juste grätscht und bekommt den Ball gegen die ausgestreckte Hand. Ist das noch ein sogenannter „Abstützarm“? „Nein, der Arm wird nach hinten ausgestreckt, das ist eine Vergrößerung der Körperfläche und damit strafbar“, sagt Fröhlich. Es hätte Elfmeter geben müssen.

Szenen wie diese zeigen, wie schwer manche Entscheidung ist, selbst mit technischer Hilfe. Und dass Transparenz gut tut – und den Fans im Stadion helfen würde. In der 2. Bundesliga ist die Fehlerquote des Video-Assistenten hoch – elf falsche Eingriffe. „Da“, sagt Fröhlich, „müssen wir bessere Werte erzielen.“

Im WM-Finale 1966 hätte der Video-Assistent die Entscheidung des Schiedsrichters womöglich überstimmt. Und Deutschland vielleicht einen WM-Titel mehr.