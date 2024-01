Nach Boniface-Ausfall: Sportchef spricht über Transfermarkt

Leverkusen Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen sucht trotz des langen Ausfalls von Mittelstürmer Victor Boniface nicht zwingend Ersatz auf dessen Position.

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen sucht trotz des langen Ausfalls von Mittelstürmer Victor Boniface nicht zwingend Ersatz auf dessen Position.

„Dass wir die Situation noch stärker beobachten - auch den Verlauf der nächsten Wochen, was da bei uns und beim Afrika-Cup passiert - dass wir Möglichkeiten abchecken, ist klar“, wird Sportchef Simon Rolfes vom „Kicker“ zum Transfermarkt zitiert. Bayer 04 suche aber „nicht zwangsweise auf der Neun“.

Boniface hatte sich in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup mit der nigerianischen Nationalmannschaft eine Adduktorenverletzung zugezogen und fällt wohl bis April aus. Der 23-Jährige hat in 16 Ligaspielen zehn Tore erzielt und ist damit Leverkusens treffsicherster Spieler. In Patrik Schick haben die Rheinländer noch einen weiteren echten Mittelstürmer im Kader.