Nach monatelanger Pause: Frankfurt-Kapitän Rode kehrt zurück

Frankfurt/Main Die Eintracht musste einige Monate ohne ihren Kapitän auskommen. Nun steht Sebastian Rode unmittelbar vor der Rückkehr.

Bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht eine Rückkehr von Kapitän Sebastian Rode unmittelbar bevor. Dies erklärte Trainer Dino Toppmöller.

„Die personelle Situation ist hervorragend. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Timothy Chandler und Seppl Rode haben das Trainingsprogramm komplett absolviert. Die Jungs sind alle fit und machen einen guten Eindruck. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche“, sagte Toppmöller vor dem Bundesliga-Rückrundenauftakt bei Aufsteiger Darmstadt 98 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Rode werde im Kader stehen.

Der 33-Jährige fehlt seit Monaten wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung. In der Bundesliga hat der Mittelfeldspieler in dieser Saison erst zwei Kurzeinsätze absolviert. Im Januar hatte Rode wieder mit dem Teamtraining begonnen. Ursprünglich hatte der Club das Heimspiel gegen Mainz 05 in der kommenden Woche als Ziel für Rodes Rückkehr ausgegeben. „Wir wussten nicht, wie er darauf reagiert. Er hat die Einheiten nun top verkraftet. Er ist bereit“, sagte Toppmöller nun.