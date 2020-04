Nach Schmähungen: Hoffenheim-Mäzen Hopp geht auf Ultras zu

Mainz. Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp verstehe nicht, warum er zum "Gesicht des Kommerz" gemacht würde, wolle aber die Anfeindungen vergessen.

Die Corona-Krise verändert momentan viele gewohnte Dinge. Auch eine TV-Institution wie das Aktuelle Sportstudio im ZDF sieht momentan anders aus als gewohnt. So sind längst keine Zuschauer mehr im Studio, Moderator Jochen Breyer führt die Gespräche mit seinen Studiogästen alle via Video-Schalte. Doch auch die Formen von Interviews verändern sich derzeit. Statt sich live zuschalten zu lassen, zog es Dietmar Hopp, Mäzen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und mit 79 Jahren Teil der Corona-Risikogruppe - was zumindest einen Studiobesuch ohnehin ausschloss - vor, sich vorab schriftlich Fragen zuschicken zu lassen und diese dann in Form einer Videobotschaft zu beantworten.

Hopp: "Soziales Engagement um Vielfaches höher"

Eine der Fragen lautete: "Sind Krisen wie diese, die deutlich machen wie wichtig das Miteinander in einer Gesellschaft ist, eine Chance, um alte Konflikte beizulegen, um aufeinander zuzugehen?" Natürlich zielte diese Frage auf die Schmähungen Hopps in vielen deutschen Fußballstadien ab. Ultras in der ganzen Republik hatten vor der Corona-Krise ihren Unmut über den reichen Förderer der TSG auf unangemessene Weise zum Ausdruck gebracht, in dem sie ihn auf Plakaten im Fadenkreuz gezeigt hatten.

Hopp antwortet nun: "Für die meisten Menschen auch vor der Krise kein Buhmann. Im Übrigen ist mein soziales Engagement völlig unabhängig von meinem Engagement im Fußball. Und meine Investitionen in Medizin, Bildung, Forschung und in den Nachwuchssport sind um ein Vielfaches höher als in den Profisport bei der TSG." Er sagte: "Mich würde es natürlich freuen, wenn diejenigen, die mich grundlos seit 13 Jahren beschimpfen, irgendwann einmal damit aufhören. Ich würde denen gerne mal meine Geschichte mit der TSG erzählen, die nun schon 66 Jahre andauert - vom Fußballspieler 1954 elf Jahre lang bis zum berufsbedingten Ende, danach nur noch Mäzen."

Nach den Teils heftigen Anfeindungen machte Hopp nun also einen Schritt auf die Anhänger zu: "Ich will das alles gerne vergessen, wenn es von nun an Geschichte ist", sagte er.

Bündnis Südtribüne: "Thema Hopp ist uns derzeit egal"

Verständnis für die Proteste habe er jedoch weiterhin nicht. "Mich zum Gesicht für den Kommerz zu machen, ist wirklich nicht nachvollziehbar. Leider war die Hetze so perfekt inszeniert, dass Ultras vieler Vereine mitgemacht haben", sagte Hopp.

Jan-Henrik Gruszecki vom Bündnis Südtribüne bei Borussia Dortmund reagierte so: "Das Thema Dietmar Hopp ist uns derzeit egal - das Statement von Dietmar Hopp spricht für sich." Im Netz nahmen viele Hopp-Gegner das Interview jedoch erneut zum Anlass, ihrem Groll auf den Mäzen Luft zu machen. Dialog sieht anders aus. (meme/sid)