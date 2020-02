„Nazis-raus“-Rufe in allen Stadien – das wäre ein Zeichen

Man muss aufpassen, dass man keine feuchten Augen bekommt, wenn man die Videos von den Ereignissen vor Frankfurts Europa-League-Spiel gegen Salzburg sieht. Wie den Störern der Schweigeminute erst brüllende Wut, dann ein Pfeifkonzert und schließlich eine donnernde Welle von „Nazis-raus“-Rufen entgegenschlägt. Das ist nach der schrecklichen Tat von Hanau sehr tröstlich. Da sind viele, und die sind laut. Viel lauter als alle Störer.

Fußball ist Unterhaltung. Natürlich geht es um viel, es geht um Ruhm und Reichtum und immer drohenden tiefen Fall. Aber es bleibt ein Spiel, so weh Niederlagen auch schmerzen mögen.

Schon in Münster zeigten Fans, dass man gemeinsam etwas tun kann

Dieser Tage demonstrieren Fans und Spieler, dass Fußball noch mehr Kraft hat, als uns zur Verzweiflung zu bringen. In Münster stellten die Anhänger einen Rassisten und demonstrierten, dass man gemeinsam etwas tun kann. Auf europäischer Bühne, der wichtigsten aller für solche Statements, setzten Frankfurt-Fans nun ein weiteres, unüberhörbares Zeichen.

Reicht das? Nein. Die Bewegung muss sich fortsetzen, muss größer werden. „Taten müssen folgen! Alles andere hilft nichts“, sagt Nationalspieler Antonio Rüdiger. Warum sollten also am Wochenende nicht alle Bundesligisten mit besonderen T-Shirts auflaufen? Warum erschallt nicht in allen Stadien ein „Nazi-raus“-Sprechchor? Wir sind viele, die anderen nicht.