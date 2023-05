RB Leipzig bangt vor Spiel in München um Timo Werner

Leipzig RB Leipzig bangt vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern München um den Einsatz von Timo Werner. „Es ist alles möglich, von Startelf bis gar nicht dabei“, sagte Trainer Marco Rose in Leipzig über den erkälteten Fußball-Nationalstürmer.

Eine Entscheidung über den Einsatz Werners im Bundesliga-Spiel beim deutschen Rekordmeister will Rose nach dem Abschlusstraining treffen. Alle anderen Leipziger Spieler bis auf Torhüter Peter Gulacsi sind fit.

„Können jede Mannschaft vor Probleme stellen“

Beim Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Thomas Tuchel aus Mainzer Zeiten möchte Rose die Schwachstellen der Bayern ausnutzen. „Sie waren in den letzten Wochen nicht immer konstant, aber sie kommen langsam zurück. Es ist unsere Aufgabe, die Problemchen, die sie in den letzten Wochen so hatten, zum Vorschein zu bringen“, sagte Rose. Der 46-Jährige sieht für den ersten Leipziger Sieg überhaupt in München nur einen Ansatz: „Wenn du mutig bist, dran glaubst. Entscheidend für mich ist die Überzeugung. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, können wir jede Mannschaft vor Probleme stellen.“

Für Tuchel und die Bayern hat Rose viel Lob parat. „Thomas ist ein sehr akribischer und detailversessener Trainer - grundsätzlich ein lockerer Typ, der auf dem Platz aber immer hundert Prozent einfordert“, sagte er. Rose sieht die Münchner als „Top-Mannschaft mit Top-Qualität und einem Top-Trainer - der aus dieser Qualität versucht, das Beste rauszuholen. Uns werden sich Aufgaben auf Top-Champions-League-Niveau stellen.“