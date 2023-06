RB Leipzig verpflichtet Torwart Zingerle aus Paderborn

Leipzig Pokalsieger RB Leipzig hat wie erwartet Torwart Leopold Zingerle verpflichtet.

Pokalsieger RB Leipzig hat wie erwartet Torwart Leopold Zingerle verpflichtet.

Der 29-Jährige kommt ablösefrei vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn und ist in Leipzig als Nummer drei eingeplant. Über die Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben. Zingerle bestritt in den vergangenen fünf Jahren 140 Spiele für den SCP, stand 28-mal in der Bundesliga im Tor.

Zingerle, der in Paderborn Ersatzmann von Jannik Huth war, soll sich in Leipzig hinter Kapitän Peter Gulacsi und Janis Blaswich einreihen. Der norwegische Nationaltorhüter Örjan Nyland wird den Club Ende des Monats wieder verlassen.

Dritter Neuzugang

„Leo ist ein Torwart mit reichlich Erst- und Zweitliga-Erfahrung, der ein starkes Positionsspiel mitbringt. Er ist sehr beweglich und mit beiden Füßen sehr variabel im Spielaufbau“, sagte Sportchef Max Eberl. Nach den Salzburgern Nicolas Seiwald und Benjamin Sesko ist Zingerle der dritte Neuzugang für die kommende Saison. Als Abgänge stehen bisher Konrad Laimer und Torwart Josep Martinez offiziell fest.