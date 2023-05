Rose zu Müller: „Wird weiter in Bayern-Bettwäsche schlafen“

Leipzig Marco Rose glaubt weiter an eine Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern München.

„Thomas ist durch und durch ein Roter – rot haben wir zwar auch in unseren Vereinsfarben. Aber ich glaube, Thomas wird weiter in Bayern-Bettwäsche schlafen und möglicherweise dort noch ein paar Jahre seine Qualitäten einbringen“, sagte der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München.

Müller habe laut Rose eine „brutale Mentalität, ist gegen und mit dem Ball die Verkörperung von Mia san Mia. Er löst das Pressing aus, zieht andere mit, macht Wege. Thomas hat in Umschalt- und Kontersituationen seine Qualitäten, auch wenn er jetzt langsam in ein etwas betagteres Alter kommt und nicht das Tempo hat, wie die Jungs links und rechts neben ihm“.

Beeindruckt ist Rose auch abseits des Feldes vom 33 Jahre alten Münchner. „Neben dem Platz erscheint er als sehr bodenständiger und reflektierter Mensch. Für einen Trainer ist es immer wieder interessant, wie Spieler Spiele analysieren. Er bringt die Dinge immer auf den Punkt. Wenn er am Mikro steht, muss man das Spiel nicht gesehen haben. Eine tolle Persönlichkeit“, lobte Rose und betonte zugleich: „Und trotzdem will ich mit meinen Jungs gerne gewinnen.“