Sané über FCB-Zukunft: „Schaue, was auf dem Platz passiert“

München Leroy Sané spielt die stärkste Saison seines Lebens. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft noch eineinhalb Jahre. Der Club will verlängern - Sané sieht keine Eile.

Leroy Sané hat sich über die Zeit nach seinem bis Sommer 2025 laufenden Vertrag beim FC Bayern München nach eigenen Angaben keine Gedanken gemacht.

„Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert - und nicht in den Büros“, sagte der Fußball-Nationalspieler in einem Interview der „Sport Bild“. „Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht.“

Sané, der die beste Hinrunde seiner Bayern-Zeit spielt, gefällt es inzwischen gut in München. „Ich spiele seit 2020 hier, fühle mich grundsätzlich wohl und schätze es sehr, dass der Verein Signale gesendet hat, mit mir verlängern zu wollen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und freut mich. Selbstverständlich werde ich dann zuerst mit dem FC Bayern sprechen“, sagte er. Auf die Frage, ob er bis zur Europameisterschaft im kommenden Sommer Klarheit haben möchte, antwortete der 27-Jährige: „Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht.“