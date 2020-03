Essen/Saarbrücken. Der ehemalige Bundesligaprofi und Deutsche Meister Silvio Meißner hilft nun Menschen in Not und erlebt durch Corona neue Herausforderungen.

Im Fußballstadion war Silvio Meißner ein echter Haudrauf. Wenn er mit seinem rechten Fuß abzog, blieb den Torhütern oft das Nachsehen. In den Zweikämpfen ging Meißner auch mal rustikal zur Sache. So holte er sich in seiner Bundesliga-Karriere 65 Gelbe Karten und drei Platzverweise ab.

Wer sich in diesem Tagen mit dem 47-Jährigen unterhält, erlebt einen anderen Meißner. Einen, der mit ruhiger Stimme über die gesellschaftlichen Missstände in Deutschland spricht. „Hier ist oft wichtiger, dass schnelle Autos gebaut werden, als dass es den Menschen im Alter gut geht“, sagt Meißner dieser Zeitung. „Das ist traurig.“

Silvio Meißner denkt an die Älteren

Der ehemalige Profi weiß, wovon er spricht. Meißner leitet in Saarbrücken einen Standort des Unternehmens „Die Alltagsbegleiter“. Das Konzept fußt auf eine finanziell durch die Krankenkassen geförderte Alltagshilfe außerhalb der Pflege. Es richtet sich an Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen. Meißner koordiniert im Saarland ein Team von 23 Alltagsbegleitern. Seine Kollegen helfen beim Kochen, sie fahren die Senioren zum Arzt und erledigen Einkäufe.

In diesen Tagen erlebt Meißner, wie soziales Engagement in Deutschland zunimmt. Es haben sich Nachbarschaftshilfen gebildet. Studenten kaufen ein für alte Menschen, die aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ihre Wohnung nicht verlassen sollen. Meißner begrüßt solche Aktionen. Er wünscht sich aber, dass die Senioren nicht aus dem Blick verloren werden, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. „Es gibt so viele ältere Menschen, die alleine in prekären Verhältnissen leben“, sagt der dreifache Familienvater. „Denen fehlt es an einfachen Sachen wie einem Kühlschrank. Und solche Menschen brauchen Unterstützung.“

„Weiß wie es ist, nichts zu haben“

Dass Meißner den Weg in den sozialen Bereich gewählt hat, liegt auch an seiner Biografie. „Ich stamme selber aus dem Osten und weiß, wie es sich anfühlt, nichts zu haben“, sagt der gebürtige Hallenser. In einem Interview erzählte Meißner einst, dass er in seiner Kindheit nicht mal einen eigenen Fußball besaß.

Und doch machte er in dieser Sportart Karriere. Als 20-Jähriger unterschrieb Meißner einen Vertrag beim Chemnitzer FC. Drei Jahre spielte er für die Sachsen in der 2. Bundesliga, bevor Arminia Bielefeld ihm ein Angebot machte. Meißner wechselte in die Bundesliga, war bei den Ostwestfalen Leistungsträger.

Meister mit dem VfB Stuttgart

Und so ging es noch weiter nach oben. 2000 verpflichtete der VfB Stuttgart den Mittelfeldspieler. Meißner hörte auf dem Rasen die Champions-League-Hymne. Er durfte sich gegen Manchester United und den FC Barcelona beweisen. Als er auf das Karriereende zusteuerte, konnte Meißner noch einen Titel bejubeln. 2007 stand er im Stuttgarter Meisterkader.

Seine Spielzeit hielt sich allerdings in Grenzen. Meißner kam im Saisonverlauf auf nur vier Einsatzminuten. In der Rückrunde spielte er auf Leihbasis für den 1. FC Kaiserslautern. Doch als das Stuttgarter Team mit Cabrios durch die Stadt fuhr und die Meisterschale präsentierte, war Meißner dabei. Er bejubelte den Coup mit Teamkollegen wie Mario Gomez, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger.

Er fremdelt mit dem Fußballgeschäft

Ein Jahr später war für Meißner Schluss mit Profifußball. Er war danach ein paar Jahre als Spielerberater tätig – wie so viele seiner ehemaligen Kollegen. Doch im Laufe der Zeit fremdelte Meißner mit dem Fußballgeschäft, in dem Ablösesummen und Gehälter so rasant in die Höhe schnellten. Er suchte eine andere Berufung und fand diese bei „Die Alltagshelfer“. Meißners Arbeitstag beginnt um 8 Uhr im Büro. Er fährt aber auch raus zu den Menschen. „Ich führe die Erstgespräche und koordiniere die Termine“, sagt der Geschäftsführer des Saarbrücker Standorts.

Seine Aufgabe bringt täglich neue Herausforderungen mit sich – gerade in Zeiten von Corona. „Viele unserer Kunden sind sehr, sehr vorsichtig geworden und verzichten aus Angst um ihr Leben auf Kontakte“, erzählt Meißner. Auf der anderen Seite entlassen Krankenhäuser im Saarland derzeit einige Senioren, um die Betten frei für Corona-Patienten zu machen. „Da viele ihren Alltag nicht bewältigen können, kommen wir ins Spiel“, betont Meißner. Also nahm er in den vergangenen Tagen Kontakt auf zu neuen Kunden und sprach mit ihnen über Bedürfnisse.

Lob von Timo Hildebrand

Dass Meißners Verdienst „in Ordnung“ ist, möchte er nicht verschweigen. Aber das Geld sei ihm zweitrangig. Vielmehr freue sich Meißner über die Anerkennung. Die kommt auch aus der Fußballszene. „Letztens erst hat sich Timo Hildebrand bei mir gemeldet und erzählt, wie klasse er das findet, was ich mache“, erzählt Meißner von einer Nachricht des ehemaligen Nationaltorhüters. Von den älteren Menschen erfährt er ohnehin viel Dankbarkeit. Meißner hat durch seine neue Aufgabe eines gelernt: Es gibt Wichtigeres als Fußball.