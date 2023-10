„Sind überzeugt von ihm“: Werder stellt sich hinter Werner

Bremen Nach dem durchwachsenen Saisonstart ist die Stimmung bei Werder Bremen gedämpft. Geschäftsführer und Kapitän stärken dem Coach Ole Werner den Rücken.

Geschäftsführer Frank Baumann von Werder Bremen hat Trainer Ole Werner nach dem durchwachsenen Saisonstart den Rücken gestärkt.

„Wir sind überzeugt von ihm. Ole Werner hat in den knapp zwei Jahren, die er bei uns ist, die jeweiligen Ziele unter schwierigsten Bedingungen erreicht. Das wird er auch diese Saison schaffen“, sagte der 47-Jährige der „Sport Bild“. Zuletzt war der Aufstiegs-Coach öffentlich vereinzelt kritisiert worden.

„Froh, dass wir ihn haben“

Auch Kapitän Marco Friedl stellte sich hinter seinen Trainer. „Ich bin sehr froh, dass wir ihn haben. Und ich hoffe, dass wir ihn noch sehr, sehr lange haben“, sagte der Österreicher bei einer Medienrunde am Dienstag. „Ich will jetzt nicht sagen, dass fünf vor zwölf ist, aber wir müssen uns im Klaren sein: Männer, wir müssen alle eine Schippe drauflegen. Ansonsten wird es eng.“ Friedl habe aber nicht das Gefühl, dass die Situation von der Mannschaft „auf die leichte Schulter genommen wird“.

Nach dem frühen Pokal-Aus in der ersten Runde bei Drittligist Viktoria Köln, bei Platz 14 und schon 17 Gegentreffern nach sieben Spielen in der Fußball-Bundesliga ist die Stimmung an der Weser gedämpft. Allerdings hatten sich die Verantwortlichen auch auf eine schwere zweite Saison nach dem Wiederaufstieg eingestellt. In Torschützenkönig Niclas Füllkrug wechselte im Sommer obendrein ein Leistungsträger zu Liga-Konkurrent Borussia Dortmund.