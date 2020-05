Essen. Die Welt blickte am Samstag gespannt auf die Bundesliga. Wir haben die Reaktionen der Stars für Euch zusammengefasst.

Am gestrigen Samstag hatte die fußballfreie Zeit ein Ende. Als erste Top-Liga wagte die Bundesliga den Re-Start – und zumindest an den TV-Geräten war die ganze Welt dabei. In über 180 Länder wurde etwa das Revierderby live übertragen.

Dabei bekamen die Zuschauer – darunter auch Weltstars wie Kylian Mbappe oder Nationalspieler Ilkay Gündogan – eine ganz starke Borussia aus Dortmund zu sehen. Schalke erlebte bei der 0:4-Klatsche einen Abend zum Vergessen. Das sorgte auch im Netz für Häme.

Wir haben uns umgeschaut und zeigen Euch die Reaktionen der Stars.

Mit Blick auf die Größen der Sportwelt überwiegt vor allem Freude über den Re-Start der Bundesliga so postete etwa Stürmer Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand: „Sie sagen es, sie machen es. Danke Bundesliga.“ Denn während in Deutschland nun wieder gespielt wird, ist man in Italien, das vom Coronavirus besonders hart getroffen ist, noch weit von der Wiederaufnahme des Profifußballs entfernt.

Bereits abgebrochen wurde die Ligue 1 in Frankreich, weshalb es sich auch Kylian Mbappe nicht nehmen ließ das Revierderby zu schauen. An der Seite von Ex-Schalker Amine Harit gewann er 2016 mit Frankreich die U19-Europameisterschaft.

Der derzeit nach Schweden ausgeliehene Schalker Ralf Fährmann verfolgte das Revierderby ebenfalls gespannt vor dem Fernseher. Vor dem Anpfiff postete er bei Instagram ein Bild im Trikot seines ehemaligen Teamkollegen Klaas-Jan Huntelaar mit geballtem Blick auf die TV-Übertragung. Neben ihm sein Hund im Trikot von Max Meyer.

Der ehemalige Dortmunder Kevin Großkreutz ließ es sich ebenfalls nicht nehmen das Spiel des BVB gegen Schalke zu schauen. Bei Instagram postete er ein Bild mit seinen beiden Kindern und schrieb dazu: „Ob Geisterspiel, Testspiel, Finale oder was auch immer. Wir wollen immer den DERBYSIEG. Macht se weg.“ Auch Ilkay Gündogan (Manchester City) wird seinem Ex-Klub die Daumen gedrückt haben. Bei Twitter schrieb er: „Erstes Fazit nach 90 Minuten: wie erwartet sehr merkwürdig ohne Fans. Trotzdem macht es Spaß, endlich wieder Fußball zu sehen nach so langer Zeit.“

Weniger diplomatisch gaben sich etwa Lukas Podolski und die englische Fußball-Ikone Gary Lineker, die nach der 0:4-Niederlage für Schalke beide über die Königsblauen spotteten und bei Twitter lediglich „Schalke 0:4“ posteten.

Bundesliga gucken macht Spaß! Vor allem die Regeln mit dem jubeln😂 bloß kein Körperkontakt beim jubeln aber festhalten bei Ecken is kein Problem 🤭😂😂 — Max Kruse (@MaxKruse_10) May 16, 2020

Der ehemalige Nationalspieler Max Kruse äußerte sich belustigt über die gewöhnungsbedürftigen kontaktlosen Torjubel – und die Tatsache, dass Hertha BSC dieser Empfehlung nicht gefolgt ist. „Bundesliga gucken macht Spaß! Vor allem die Regeln mit dem Jubeln, bloß kein Körperkontakt beim Jubeln, aber festhalten bei Ecken ist kein Problem“, schrieb er bei Twitter und fügte lachende Emojis an. (rh)