Union-Geschäftsführer nährt Bonucci-Spekulationen

Turins Leonardo Bonucci in Aktion. Wechselt er zu Union Berlin?

Berlin Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert vom 1. FC Union Berlin hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Leonardo Bonucci zum Fußball-Bundesligisten genährt. „Die Tendenz ist, dass wir auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger dazuholen wollen“, sagte Ruhnert im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Bonuccis Vertrag bei Juventus Turin läuft noch bis Sommer 2024. „Leonardo Bonucci ist, glaube ich, ein Spieler, der momentan gar nicht mal Ablöse kosten würde“, erklärte der Union-Manager.

Über das Interesse des Champions-League-Debütanten 1. FC Union an dem 36 Jahre alten Europameister wird seit geraumer Zeit spekuliert. Er sei ein toller Innenverteidiger, ein toller Spieler und habe eine tolle Karriere, sagte Ruhnert, hielt sich aber in Bezug auf einen Transfer weiter bedeckt. „Bisher ist er nicht da und ich gehe davon aus, dass wir unsere Planungen bis zum nächsten Freitag abschließen werden und dann werden wir wissen, kommt er oder kommt er nicht“, erklärte der Geschäftsführer. Die Wechselfrist läuft am 1. September ab.