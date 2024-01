Union-Stürmer Becker kurz vor Wechsel zu Real Sociedad

Madrid Union Berlins Stürmer Sheraldo Becker steht spanischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten Real Sociedad.

Der Club aus San Sebastián im Baskenland sei sich mit den Eisernen und dem Star aus Surinam schon so gut wie einig, berichteten die Sportzeitung „AS“, „Marca“ und „Mundo Deportivo“. Die Basken wollten demnach fünf Millionen Euro für den Transfer zahlen. Villareal, der andere spanische Club mit Interesse an Becker, sei aus dem Rennen, weil er den 28-Jährigen erst zum Sommer und dann ablösefrei habe verpflichten wollen, schrieb „Mundo Deportivo“. Eine offizielle Bestätigung durch den spanischen Club gab es für die Berichte zunächst nicht.

Becker wurde schon im Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, blieb dann aber in Köpenick. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige Unions bester Torschütze auf dem Weg zur Champions-League-Qualifikation. In dieser Spielzeit tat sich Becker wie der Rest seiner Mannschaft schwer und erzielte bislang erst drei Pflichtspieltore.