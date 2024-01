US-Nationaltrainer äußert sich zu Reynas Wechselwunsch

San Antonio US-Nationaltrainer Gregg Berhalter hat Verständnis für den Wechsel-Wunsch von Borussia Dortmunds Giovanni Reyna.

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter hat Verständnis für den Wechsel-Wunsch von Borussia Dortmunds Giovanni Reyna.

Der 21-Jährige kam in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga erst neunmal zum Einsatz für den BVB. Achtmal wurde Reyna dabei eingewechselt. „Jeder Profi mit Ehrgeiz will auf dem Feld stehen“, sagte Berhalter. „In diesem Fall hat Gio nicht die Einsatzzeit bekommen, die er will und schaut sich möglicherweise nach Alternativen um - und das ist absolut verständlich.“

ESPN hatte zuletzt berichtet, der Nationalspieler der USA soll Dortmund noch in diesem Winter verlassen wollen und bereits mehreren Clubs in Europa angeboten worden sein. Zu diesen Clubs sollen die AS Monaco, Real Sociedad San Sebastián, der FC Sevilla und Benfica Lissabon gehören. In Dortmund hat er noch einen bis zum Sommer 2025 gültigen Vertrag. Reyna spielt seit der A-Jugend beim Revierclub.