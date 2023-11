Vor BVB-Spiel: Hoeneß erinnert sich an wildes Heim-Debüt

Stuttgart Spektakel zum Start: Mitte April erlebte Sebastian Hoeneß im ersten Heimspiel als VfB-Trainer ein 3:3 gegen Borussia Dortmund. Er denke gerne daran zurück, sagt er vor dem Wiedersehen mit dem BVB.

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart denkt mit „sehr positiven Erinnerungen“ an sein bislang letztes Duell mit Borussia Dortmund zurück. Das mitunter wilde 3:3 gegen den BVB im vergangenen April war das erste Heimspiel des 41-Jährigen als Stuttgarter Chefcoach. Die Dortmunder gaben trotz eines frühen Platzverweises gegen den VfB damals erst ein 2:0 und in der Nachspielzeit dann noch eine 3:2-Führung aus der Hand. Hoeneß hielt die abstiegsgefährdeten Schwaben im weiteren Verlauf der Saison so gerade noch in der Fußball-Bundesliga.

Ein „besonderes Spiel“ und ein „enormer Spielverlauf“ sei das damals gewesen, sagte Hoeneß vor dem Wiedersehen mit der Borussia an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Sein Team habe einen wichtigen Punkt geholt und darüber hinaus auch „den Glauben gefestigt“, den erneuten Abstieg noch verhindern zu können.

Auch diesmal erwartet Stuttgarts Trainer eine unterhaltsame Partie. Beides seien „Mannschaften, die viel über Offensive und Ballbesitz kommen“, erklärte er. Daher sei „die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir Tore sehen werden“. Der VfB ist aktuelle Tabellendritter, der BVB liegt punktgleich mit den Schwaben auf Platz vier.