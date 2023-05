Vorzeitiges Saison-Aus für Bayer-Torjäger Schick

Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss für den Rest dieser Spielzeit ohne Patrik Schick auskommen.

„Leider ist die Saison für mich vorbei, aber wir arbeiten hart an unserem Ziel, bis zum letzten Bundesligaspiel schmerzfrei zu sein und in der nächsten Saison zu 100 Prozent bereit zu sein“, teilte der Angreifer via Instagram mit. Der 27 Jahre alte Stürmer klagt seit Monaten über Adduktorenbeschwerden.

Auch aufgrund der gesundheitlichen Probleme verlief die Saison für Schick bislang unbefriedigend. Nach 24 Toren in der vergangenen Spielzeit gelangen Schick diesmal in 14 Bundesligaspielen nur drei Tore.

Zuletzt wurde Schick im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Ferencváros (2:0) für eine Minute eingesetzt, das letzte Mal von Beginn an ran durfte er Anfang November in der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Brügge (0:0).