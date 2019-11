Warum sich Kroos und Kimmich im DFB-Team perfekt ergänzen

Frankfurt. Toni Kroos und Joshua Kimmich bilden in der Zentrale das Herzstück der Nationalelf. Die beiden Mittelfeldspieler sind auch heute gefragt.

Nein, große Veränderungen hat Toni Kroos nicht festgestellt. Die Mitspieler im Kreise der Nationalmannschaft behandeln ihn genauso wie vorher, obwohl er doch jetzt auch Filmstar ist. Anfang Juli kam „Kroos“ in die Kinos, eine Dokumentation über die bisherige Karriere des Mittelfeldspielers. Der Streifen lockte in den ersten beiden Wochen 43.000 Zuschauer in die Kinos, was für ein Länderspiel derzeit ja schon eine stattliche Kulisse wäre.