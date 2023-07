Wechsel für BVB-Torwart Kobel gerade kein Thema

Dortmund Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel beschäftigt sich nach eigenen Worten nicht mit einem Wechsel.

Das hat der 25 Jahre alte Schweizer in einem Interview der „Bild“-Zeitung während der USA-Reise des Vizemeisters betont. „Das ist gerade gar kein Thema für mich“, sagte Kobel und verwies auf seinen Vertrag bis 2026.

„Mein voller Fokus liegt auf diesem Team, mit dem ich in den nächsten Jahren erfolgreich sein will. Ich bin total darauf fokussiert, was hier passiert. Das erwarte ich von mir selbst“, fügte Kobel hinzu. Trainer Edin Terzic hatte Kobel zuletzt zum stellvertretenden Kapitän bestimmt. Für den BVB spielt Kobel seit 2021, er wurde Anfang dieses Jahres in Berichten auch mittelfristig als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern genannt.