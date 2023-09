Wechsel perfekt: Mainz holt Ex-Wolfsburger Guilavogui

Mainz Der vertragslose Fußballprofi Josuha Guilavogui heuert beim Bundesligisten FSV Mainz 05 an.

Der vertragslose Fußballprofi Josuha Guilavogui heuert beim Bundesligisten FSV Mainz 05 an.

Der 33-jährige Franzose unterschrieb bei den Rheinhessen einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison mit der Option für ein weiteres Jahr, wie sein neuer Club bestätigte. Guilavogui spielte von 2014 bis Januar 2023 beim Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg und war zuletzt ein halbes Jahr an Girondins Bordeaux ausgeliehen.

„Er hat in den letzten Jahren nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon gezeigt, was für eine große Persönlichkeit er ist“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt. „Er hat viele Jahre das Kapitänsamt innegehabt, spricht viele Sprachen und ist dazu ein offener und herzlicher Mensch. Mit seiner Verpflichtung konnten wir auf die Verletzung von Andreas Hanche-Olsen reagieren.“ Der Norweger muss sich nach Vereinsangaben einer Operation am Sprunggelenk unterziehen.