Bremens Verteidiger Amos Pieper wird beim Spiel in Mainz fehlen.

Bundesliga Werder muss in Mainz auf Innenverteidiger Pieper verzichten

Bremen Werder Bremen muss im Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 auf Verteidiger Amos Pieper verzichten. „Für Amos stehen die Chancen leider sehr schlecht, weil er Sprunggelenkprobleme hat und dementsprechend nicht im Kader stehen wird“, sagte Trainer Ole Werner vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Wie lange der 25-Jährige ausfällt, sei noch unklar. Die Probleme am Sprunggelenk habe er schon länger.

Pieper hatte den einzigen Bremer Treffer beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende erzielt. Die Niederlage besiegelte Bremens Serie von vier Partien ohne Sieg. Werner ordnete sie nüchtern ein. Bis auf die „schlechten Spiele“ in Köln (1:7) und Frankfurt (0:2) sei Werder danach auf Augenhöhe oder von den Spielanteilen her besser gewesen. „Wir haben es nicht geschafft, die Spiele für uns zu entscheiden. Das ist etwas, womit man umgehen muss, wo man dann auch Kraft braucht, um sich als Gruppe aufzurichten.“

Bislang ist das Polster des Tabellen-Elften von neun Zählern auf den Abstiegs-Relegationsrang zwar noch komfortabel, aber die Sinne sind geschärft. Mainz, seit sieben Partien ohne Niederlage, ist in der Rückrundentabelle bislang das zweitbeste Team. Werner bereitet seine Grün-Weißen daher auf eine „intensiv spielende Mannschaft“ vor.