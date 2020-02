Medien: Werder-Star Pizarro könnte aus dem Kader fliegen

Bremen. Beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen herrscht dicke Luft. Stürmer Claudio Pizarro steht laut Medienberichten vor einer Suspendierung.

Claudio Pizarro genießt nicht nur bei den Fans von Werder Bremen Kultstatus. Zudem ist er mit 41 Jahren der älteste aktive Bundesliga-Profi. Möglicherweise werden die Norddeutschen im schweren Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten RB Leipzig jedoch freiwillig auf die Dienste des routinierten Angreifers verzichten. Nach Information der „Deichstube“ könnte Trainer Florian Kohfeldt ihn im Vorfeld des Auswärtsspiels am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus dem Kader verbannen.

Werder-Profi Pizarro ging nach Abpfiff sofort in die Kabine

Der Grund: Pizarro war im Spiel gegen Union Berlin (0:2) erst in der 77.Minute eingewechselt worden. Nach Abpfiff ging er sofort in die Kabine. Eigentlich ist es üblich, dass die gesamte Mannschaft nach der Partie auf dem Rasen einen Kreis bildet und Kohfeldt zur Mannschaft redet.

Es wäre nicht Pizarros erste Verfehlung in der aktuellen Saison. Während der Winterpause hatte sich der Routinier mit einer Bierdose in der Hand ablichten lassen. Anschließend postete er das Foto in den sozialen Medien und musste zum Rapport.