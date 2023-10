Wieder Pause für Werder-Neuzugang Keita

Bremen Naby Keita kommt in Bremen einfach nicht in Schwung. Der Top-Einkauf fällt erst einmal wieder aus.

Werder Bremen muss erst einmal wieder auf Naby Keita verzichten. Der Top-Einkauf vom FC Liverpool hat sich bei seinem Startelf-Debüt gegen 1899 Hoffenheim eine „leichte muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel“ zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Damit fällt Keita (28) auf jeden Fall für die Spiele bei Borussia Dortmund am 20. Oktober und eine Woche später gegen Union Berlin aus.

„Das ist natürlich sehr bitter für Naby, da er erst gerade wieder voll dabei war. Die Verletzung ist nicht ganz so schwerwiegend, er wird uns jedoch mindestens in den kommenden beiden Partien nicht zur Verfügung stehen“, sagte Bremens Fußballchef Clemens Fritz.

Keita hatte sich zu Beginn der Vorbereitung an den Adduktoren verletzt und verpasste so den Saisonstart. Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Köln und Darmstadt stand er beim 2:3 gegen Hoffenheim erstmals in der Startformation, musste nach gut einer Stunde aber verletzt ausgewechselt werden.