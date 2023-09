Wolfsburgs Trainer Niko Kovac erholt sich in der Länderspielpause.

Bundesliga Wolfsburgs Coach Kovac erholt sich in Länderspielpause

Wolfsburg Niko Kovac vom VfL Wolfsburg befürwortet Auszeiten für Trainer während der Länderspielpause.

Niko Kovac vom VfL Wolfsburg befürwortet Auszeiten für Trainer während der Länderspielpause.

„Da lachen wir in Deutschland, weil wir es nicht kennen“, sagte der Coach unter anderem dem „Kicker“ und der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. In England sei dies für Trainer normal. „Das muss in Deutschland auch eingeführt werden“, forderte er. Bis Freitag erholt sich der kroatische Coach der Wolfsburger und leitet nicht das Training.

Die gewonnene Zeit durch die pausierende Bundesliga sei „perfekt für einen Trainer“, sagte der 51-Jährige. Den Urlaub hatte Kovac schon länger ins Auge gefasst. Die Co-Trainer um Bruder Robert Kovac und Aaron Briggs vertreten ihn aktuell. Zur Vorbereitung auf das Spiel gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin am 16. September (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) steigt Kovac wieder ins Training ein.