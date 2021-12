1. FC Köln dankt MSV Duisburg und VfL Osnabrück für Abbruch

Köln Die Partie zwischen Duisburg und Osnabrück wurde nach einem rassistischen Vorfall abgebrochen. Köln bedankte sich mit einem Foto von Modeste.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Drittligisten MSV Duisburg und VfL Osnabrück für den Abbruch ihres Spiels am Sonntag nach einem rassistischen Vorfall gedankt. „Die effzeh-Familie stellt sich gegen jegliche Form von Rassismus und Ausgrenzung. Vielen Dank an den MSV Duisburg und den VfL für die klare Reaktion“, schrieb der Klub bei Twitter.

Dazu stellten die Kölner ein Foto ihres Stürmers Anthony Modeste, der applaudiert. Der Stürmer hatte Ende November beleidigende Posts gegen sich aus den sozialen Medien öffentlich gemacht.

Immer und überall für Toleranz und Vielfalt:



Die #effzeh-Familie stellt sich gegen jegliche Form von Rassismus und Ausgrenzung.



Vielen Dank an den @MSVDuisburg und den @VfL_1899 für die klare Reaktion. #Spielabbruch #MSVOSN pic.twitter.com/k6pyAYD5ql — 1. FC Köln (@fckoeln) December 19, 2021

Das Spiel zwischen Duisburg und Osnabrück war am Sonntag in der 33. Minute abgebrochen worden, nachdem VfL-Profi Aaron Opoku von den Zuschauerrängen aus wohl mit Affenlauten beleidigt wurde - ein Novum in den höchsten drei deutschen Spielklassen. (fs/dpa)

