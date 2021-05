1. FC Köln in der Relegation - noch zweimal das große Drama

Köln. Vier Minuten vor Saisonende verhinderte der 1. FC Köln den direkten Abstieg. Nun trifft der FC mit Trainer Funkel in der Relegation auf Kiel.

Noch einmal noch konzentrierte sich Sebastiaan Bornauw auf Sprungkraft, er stieg so hoch er konnte – und Sekunden später schien eine ganze Stadt zu explodieren. Bornauws Kopfballtor zum 1:0-Erfolg über Schalke 04 brachte dem 1. FC Köln zwei Alles-oder-Nichts-Spiele in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel. Das Hinspiel steigt schon am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) in Köln.