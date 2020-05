1. FC Köln: Zweite Corona-Testreihe negativ

Köln. Aufatmen beim 1. FC Köln und der DFL. Tests am Sonntag haben keine weiteren Corona-Fälle beim Bundesligisten ergeben.

Nach den drei positiven Coronafällen bei den ersten Testungen am vergangenen Donnerstag hat die zweite Analyserunde beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ausschließlich negative Ergebnisse erbracht. Das gab der FC am Montagmorgen bekannt.

Die Rheinländer hatten am Sonntag erneut die gesamte Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab auf COVID-19 testen lassen. Die Tests wurde von einem unabhängigen Labor vorgenommen. Trainer Markus Gisdol wollte am Montagnachmittag wieder ein Training in Gruppen abhalten; die Einheit ist nicht öffentlich.

Der #effzeh hat am Sonntag erneut seine gesamte Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab auf COVID-19 testen lassen. Alle Tests eines unabhängigen Labors waren negativ. https://t.co/B6lzbvdSXg — 1. FC Köln (@fckoeln) May 4, 2020

Das medizinische Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) sieht engmaschige Tests als Voraussetzung für den Sonderspielbetrieb in der Liga vor. Nur Spieler, die zwei aufeinanderfolgende negative Tests auf COVID-19 aufweisen, dürfen trainieren und spielen. (sid)