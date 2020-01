Wer die Rolle Arminia Bielefelds in dieser Saison beschreibt, greift gern auf die Bezeichnung „Überraschungsteam“ zurück. Die Ostwestfalen sind Tabellenführer in der 2. Bundesliga und haben sich vor der Winterpause einen scheinbar komfortablen Vorsprung von vier Punkten auf das Verfolger-Duo Hamburger SV und VfB Stuttgart herausgespielt.

Damit stehen sie vor zwei Teams, die nach eigenem Selbstverständnis zum festen Kreis der 18 Bundesligisten gehören müssten. Auch deshalb haben sowohl die Hanseaten als auch die Schwaben eine bewegte und unruhige Winterpause hinter sich. In Bielefeld hingegen herrschten beschauliche Ruhe und demonstrative Gelassenheit. Das ist auch vor dem Auftakt gegen den VfL Bochum an diesem Dienstag so (18.30 Uhr/Sky).

Bielefelds Trainer Neuhaus fürchtet Druck nicht

„Druck ist so, wie man es selber zulässt. Ich kann eigentlich nicht genug haben, immer her damit. Dann bleibt man aufmerksam und hellwach“, sagt Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus, der die Mannschaft im Dezember 2018 in akuter Abstiegsgefahr übernommen hatte und dann nur punktuell verstärkte. Das brachte Erfolg.

Die Konkurrenten hingegen sind mit dem Druck anders umgegangen: Der HSV nahm in der Winterpause die bundesliga-erfahrenen Joel Pohjanpalo von Bayer 04 Leverkusen, Louis Schaub vom 1. FC Köln und Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach als Leihspieler auf – als wolle man nichts dem Zufall überlassen. Der VfB entließ Trainer Tim Walter und setzt für die restlichen Partien auf Pellegrino Matarazzo. Ruhe sieht ganz anders aus.

Hamburg und Stuttgart sind spürbar angespannt

So zum Beispiel: „Allein die Konstellation – die anderen müssen, wir dürfen – trifft es eigentlich ganz gut“, sagt Bielefeld-Trainer Neuhaus. Die Ostwestfalen sehen die Chance als großen Bonus, während Hamburg und Stuttgart spürbar angespannt in die verbleibenden 16 Spieltage gehen. Das könnte am Ende der ganz große Vorteil für den derzeitigen Tabellenführer sein – sagt einer, der es wissen muss: Volker Finke, der dreimalige Freiburger Aufstiegstrainer.

„Es geht letztlich immer um die Köpfe der Spieler“, sagt der 71-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion über die Lage in Hamburg und in Stuttgart. „Wenn sie die Bundesliga nicht aus den Köpfen bekommen, ist das eine schlechte Voraussetzung, um am Ende erfolgreich zu sein.“ Die Fähigkeit, sich als erfahrener Bundesliga-Spieler mit der Zweitliga-Konkurrenz auf Augenhöhe einzuschätzen, besitze nicht jeder. Deshalb, so Finke, habe er nach einem Abstieg aus der Bundesliga einen großen Umbruch vollzogen. „Ich glaube, ich habe nur fünf Spieler aus der Vorsaison behalten. Mit den Jungs, die wir dann von kleineren Vereinen geholt haben, sind wir trotzdem aufgestiegen.“

In Freiburg war Vertrauen ein Schlüssel zum Erfolg

Stets habe man sich aber gegenseitig vertraut, sagt Finke im Rückblick auf seine 16 Jahre beim SC Freiburg. Der 2009 verstorbene Achim Stocker sei als Freiburgs Präsident stets der Meinung gewesen, dass Finke der richtige Mann sei, um auch nach einem Misserfolg die richtigen Schlüsse zu ziehen und entsprechend zu handeln. Das ist auch ein Grund, warum Finke einen weiteren Klub mit in den Kreis der Favoriten aufnimmt: Schließlich ist Frank Schmidt bereits seit zwölf Jahren Trainer des 1. FC Heidenheim, der den großen VfB Stuttgart im direkten Duell (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky) vom Relegationsplatz verdrängen kann.

„Das Vertrauen ist ein Pfund, das man einbringen kann. Das kann verhindern, dass man in engen Situationen nicht zittert wie das Kaninchen vor der Schlange“, merkt Finke an und fügt hinzu: „Ich halte es durchaus für möglich, dass Bielefeld und Heidenheim einen Lauf haben und sich absetzen.“ Das bekräftige dann die positive Entwicklung der vergangenen Monate. Und vielleicht sorge so ein Zwischenspurt für eine Vorentscheidung. Volker Finke weiß aus Erfahrung: „An solchen Dingen zieht sich eine Mannschaft auf ein höheres Niveau.“