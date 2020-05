DFL-Chef Seifert zu Dresden: "Kein Grund, Saison infrage zu stellen"

Mainz. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sieht die DFL-Pläne zum Liga-Neustart durch die Corona-Fälle bei Dynamo Dresden noch nicht gefährdet.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sieht in der zweiwöchigen Quarantäne bei Zweitligist Dynamo Dresden keinen Rückschlag für die Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs. „Mir war völlig klar, dass das jederzeit passieren kann. Wir stehen am Anfang des Wiedereintritts“, sagte der Boss der Deutschen Fußball Liga im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Das Gesundheitsamt Dresden hatte nach zwei positiven Corona-Fällen für die gesamte Dynamo-Mannschaft sowie den Trainer- und Betreuerstab eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet, da das Team bereits im Mannschaftstraining ist. Damit ging das Amt noch einen Schritt weiter als in der Vorwoche, als ein erster positiv getesteter Spieler von Dynamo einzeln isoliert worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte Dynamo noch mit eingeschränktem Kontakt trainiert.

Dresden-Entscheidung Blaupause für die Klubs

Die Entscheidung der Behörden könnte nun als Blaupause für kommende Fälle in anderen Klubs gelten, das weiß auch Seifert. Jeder weitere positive Test könnte die Fortführung des Spielbetriebs gefährden, falls die gesamte Mannschaft anschließend in Quarantäne muss.

Noch sieht der 51-Jährige aber kein Problem. Es sei hypothetisch, über mögliche weitere Fälle zu reden. „Wenn Dresden 14 Tage in Quarantäne geht, ist das kein Grund, die gesamte Saison infrage zu stellen“, sagte er, gab aber zu: „Es gibt eine Größe, da ist es nicht mehr machbar. Das hängt immer davon ab, wie viel Zeit man noch hätte, um die Saison zu Ende zu spielen.“

Dresden muss Spiele gegen Hannover und Fürth nachholen

Das für den 17. Mai geplante Auswärtsspiel bei Hannover 96 kann definitiv nicht stattfinden, auch die Partie in der Woche darauf gegen Greuther Fürth wird laut Seifert nicht am geplanten Termin möglich sein.

Der Plan sei es ungeachtet der neuesten Entwicklungen, die Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen. „Es laufen dann viele Spielerverträge aus, daher wollen wir bis dahin so viele Spiele wie möglich absolvieren“, sagte er. Noch gebe es im Spielplan Puffer, um zu reagieren, betonte Seifert. Die Relegationsspiele würden aber möglicherweise erst im Juli stattfinden.

Seifert: "Das Letzte, woran ich gerade denke, ist Show"

Wie es auch weitergeht: Für DFL-Geschäftsführer Seifert wird die Fortsetzung der Bundesliga nicht mehr viel mit Normalität zu tun haben. „Zum einen wurde auch in der Presse oft kommuniziert: Die Bundesliga darf wieder spielen. Ich glaube, das entspricht nicht der Realität. Was Sie da sehen werden, ist ein absoluter Notbetrieb an Bundesliga“, sagte er. „Der Eindruck, der erweckt wurde, die Bundesliga wird jetzt wieder so sein wie vorher, das wird nicht so sein.“

Der Profifußball hatte von Bund und Ländern am Mittwoch die Genehmigung erhalten, ab der zweiten Mai-Hälfte trotz der derzeitigen Corona-Krise mit Geisterspielen weiterzumachen. Die „schöne Nebensache der Welt“ passe aber einfach nicht mehr in diese Zeit, betonte der 51 Jahre alte Seifert. „Das Letzte, woran ich gerade denke, ist Show.“ (sid/dpa)