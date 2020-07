Grote soll VfL Osnabrück weiter in 2. Bundesliga etablieren

Osnabrück. Der Nachfolger von Trainer Daniel Thioune hat im Geschäft keinen großen Namen. Osnabrück ist die erste Station von Marco Grote im Profifußball.

Der VfL Osnabrück hat den Nachfolger von Erfolgscoach Daniel Thioune gefunden: Marco Grote wird Trainer der Niedersachsen und soll den Aufsteiger von 2019 weiter in der 2. Fußball-Bundesliga etablieren. Der 47-Jährige erhält bei den Lila-Weißen einen Zweijahresvertrag, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Wie Thioune, der zum Hamburger SV wechselte, sammelte auch Grote vor seinem Engagement beim VfL hauptsächlich Erfahrungen im Nachwuchsbereich. Bis vor Kurzem hatte er die U19 von Werder Bremen trainiert, der VfL ist seine erste Station als Cheftrainer im Profifußball.

„In den persönlichen Gesprächen mit Marco Grote hat er uns unter anderem mit seiner hohen Fachkompetenz überzeugt“, sagte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes. „Seine Vorstellung von Fußball und Ideen zur Weiterentwicklung von Spielern passt zu unserem Anforderungsprofil und unserer Mannschaft.“

Zuletzt Trainer der U19 von Werder Bremen

Grote hatte die Bremer U19 seit 2016 trainiert - und das durchaus erfolgreich. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs wegen der Corona-Pandemie führte seine Mannschaft die Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga an. Grote war seit 2008 in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich der Bremer tätig.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim VfL mit einer entwicklungsfähigen Mannschaft in der 2. Bundesliga“, sagte Grote. „Hier in Osnabrück ähnelt mein Auftrag dem in Bremen: Spieler weiterentwickeln und erfolgreichen Fußball spielen. Dabei verstehe ich mich als absoluten Teamplayer, der sowohl das Funktionsteam, die Spieler selbst aber auch die Kollegen aus dem Leistungszentrum stark in die tägliche Arbeit einbinden wird.“

VfL Osnabrück stellt Grote am Montag vor

Am Montag soll Grote auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Schon zuvor will er sich mit der Mannschaft und dem Funktionsteam austauschen. Zudem plant er mit Schmedes den Kader für die kommenden Saison, auch eine etwaige Ergänzung des Trainerteams ist eine Option. Unter Thioune hatte der VfL in der vergangenen Saison den 13. Platz belegt und 40 Punkte geholt. (dpa)