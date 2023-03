Lautern verliert Kontakt nach oben - 2:2 gegen Sandhausen

Kaiserslautern Der von einer Krankheitswelle geplagte 1. FC Kaiserslautern hat den Sprung über die 40-Punkte-Marke in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Pfälzer kamen zum Start des 24. Spieltags nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen hinaus.

In einer vor der Pause spielerisch unterdurchschnittlichen Partie erzielte Ahmed Kutucu bereits in der 8. Minute die Führung für die Gäste. Kaiserslautern, das krankheitsbedingt auf mehrere Stammspieler verzichten musste, kam vor 39.779 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion eher schleppend in die Partie. Erst nach einer halben Stunde konnten die Gastgeber Druck aufbauen. Traf Erik Durm in der 31. Minute noch die Latte, gelang Boris Tomiak kurz danach (35.) der 1:1-Pausenstand.

Nach Wiederbeginn verflachte die Partie fußballerisch noch weiter, Kaiserslautern war die bemühtere Mannschaft. Kevin Kraus traf in der 76. Minute per Handelfmeter zum 2:1. Doch die Gäste aus Sandhausen schlugen noch einmal zurück und kamen durch Franck Evina (80.) zum nicht unverdienten Punktgewinn. Lautern verliert mit 39 Zählern allmählich den Anschluss an die drei Topteams aus Darmstadt, Hamburg und Heidenheim. Die Gäste aus Sandhausen (21) befinden sich nach dem Remis weiter auf einem Abstiegsplatz.